Albenga, Terreni Creativi Festival, il ricco programma del 3 agosto

Parte il 1 agosto e si sviluppa in quattro serate consecutive la 15esima edizione di Terreni Creativi Festival, che si terrà ad Albenga, presso l’Ortofrutticola.

Terreni Creativi Festival, realizzato dalla compagnia Kronoteatro, ha il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Linee guida per progetti nell’ambito della cultura contemporanea 2024, con il contributo di Comune di Albenga, Regione Liguria, Fondazione A. De Mari-Cassa di Risparmio di Savona, L’Ortofrutticola, Azienda Bio Vio, RB PLant, Coldiretti Savona, Coop Liguria e in collaborazione con Associazione Scenario e Teatro Nazionale di Genova.

“Con il festival, da quindici anni abbiamo portato il meglio dei linguaggi performativi della scena contemporanea nel cuore economico della piana ingauna e abbiamo fatto conoscere il nostro territorio a livello nazionale diventando uno dei festival più seguiti e premiati dalla critica specializzata - sottolineano i fondatori di Kronoteatro -: abbiamo vinto il Premio Garrone nel 2016 e il Premio Rete Critica 2017 come miglior progetto di comunicazione. Nel 2022 abbi. categoria miglior organizzazione e direzione artistica”.

Programma del 3 agosto

Gennaro Lauro con Mondo, alle ore 19,45, apre la programmazione di sabato 3 agosto, presso L’Ortofrutticola in Regione Massaretti 30/1 ad Albenga .

“Scelto d’istinto, questo titolo è partito dall’osservazione di ciò che definirei la supremazia del risultato. La nostra smania di compimento, di un culmine delle nostre biografie, il nostro desiderio di una narrazione accurata che possa valere per sempre, che possa dirci chi siamo. - afferma Lauro - Poi c’è il respiro, quell’atto continuo e implacabile che ci accompagna per tutta la vita, la trama infinita dietro tutti i nostri istanti e frammenti, senza altro fine se non il semplice e mero fatto di tenerci in vita. Mondo significa questo per me. La resistenza di un bambino che gioca a campana in un cortile. La purezza mai definitiva che emerge dall’atto continuo di scolpirsi”.

Prosegue la serata Tre voci, studio scenico per un radiodramma in versi di Sylvia Plath di Tilia Auser, in scena alle 20,20 , Segnalazione Speciale Premio Scenario 2023.

Il foglietto spiegazzato del “cadavere squisito” giunge a noi da Sylvia Plath e dal suo Three Women. A Poem for Three Voices, un radiodramma in versi liberi mandato in onda dalla BBC nel 1962. Tre personaggi femminili intrecciano i loro soliloqui dentro la stessa cornice del reparto maternità in cui sono ricoverate: la prima per dare alla luce un bambino, la seconda condotta da un aborto spontaneo, la terza per liberarsi della gravidanza indesiderata. Non si incontrano mai: solo gettano parola poetica tra i corridoi dell’ospedale, versi che nascono per essere detti ad alta voce, ma percorsi anche da un canto sotterraneo non scritto. Una sola identità femminile sulla scena si muove tra i tre destini possibili, accompagnata dal disegno sonoro dal vivo della chitarra elettrica.

Alle ore 22,30, dopo l’aperitivoquasicena, Il Cortile, di Compagnia Scimone Sframeli. Scritto da Spiro Scimone, con Spiro Scimone, Francesco Sframeli e Gianluca Cesale, diretto da Valerio Binasco, vincitore del Premio UBU 2004 miglior testo italiano.

Il cortile è un testo di grande verità e allo stesso tempo completamente surreale. I protagonisti vivono in una discarica degna di qualche desolante suburbio della più povera delle metropoli, tormentati dalla decadenza fisica e affetti da una sorta di malinconia per i tempi migliori. Peppe, Tano e Uno non hanno più la cognizione del tempo, ma ancora tanta voglia di vivere, uomini-bambini con i loro piccoli gesti, con il bisogno d’ascoltarsi, con il gusto del gioco. Lo spettacolo alterna crudele astrazione e poetico realismo, innesta le domande più aspre del presente nelle piccole ossessioni della quotidianità, con un ritmo comico e una precisione che non lasciano scampo. Il tragico ha anche effetti esilaranti: si ride molto, ma senza mai smettere di pensare.

A seguire, alle 23,30, il dj set di Angie BacktoMono. Inguaribile vinyl addicted, dal post punk eletto a colonna sonora adolescenziale si sposta presto verso l’universo black, iniziando da 7" R&B, exotica, latin e arrivando fino al funk, al soul, all’afrobeat e al jazz in tutte le sue sfumature e incarnazioni. Angie ha suonato in diversi festival e club in Italia, a Spiritland a Londra ed è stata ospite di alcuni show radiofonici per Soho Radio, Worldwide FM, Radio Raheem, Radio Banda Larga.

