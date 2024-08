"Musica & Santi" nella Concattedrale San Pietro di Noli

Con il patrocinio e il contributo del Comune e della Parrocchia San Pietro, l'omonima concattedrale barocca ospita la rassegna "Musica & Santi", con eventi sempre alle ore 21:15 e ingresso gratuito.

Lunedì 12 agosto, in occasione della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, l'appuntamento sarà con il "Concerto del Duo Delfino". Alessandro Delfino al pianoforte e Antonio Delfino all'harmonium eseguiranno musiche di Bach, Mozart, Van Beethoven e Franck. Don Andrea Giusto proporrà alcune meditazioni. Il concerto fa parte anche della rassegna "Suoni dal mare ai monti", organizzata con il contributo della Fondazione De Mari e dei Comuni di Noli e Vezzi Portio.

"Musica & Santi" proseguirà sabato 7 settembre, nella ricorrenza della festa di san Paragorio, missionario e martire, con il "Concerto del Trio Pergolesi". Claudio Massola e Bruno Giordano al clarinetto e Adriana Costa al pianoforte allieteranno la serata con brani di Mozart e Van Beethoven e don Giusto offrirà ancora alcune meditazioni.

L'ultimo evento in programma sarà il "Concerto della Pace" venerdì 4 ottobre, in coincidenza con la festa di san Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Il Mal D'Estro Ensemble presenterà al pubblico canzoni e testi di autori e cantautori vari che hanno come protagonista la pace. Il gruppo sarà formato da Marta Giardina alla voce, Alessandro Delfino al pianoforte, Marco Pizzorno alla chitarra acustica, Bruno Giordano al sassofono e clarinetto e Claudio Massola al clarinetto basso. In scaletta anche letture e meditazioni a cura dell'Officina della Pace di Savona. Lo spettacolo è organizzato dalla Filarmonica Amici dell'Arte di Noli in collaborazione con la Caritas della Diocesi di Savona-Noli, Noli Social Club e Officina Musicale del Golfo.