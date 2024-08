Varigotti celebra San Lorenzo e i 400 anni di vita della chiesa parrocchiale: un lungo calendario di iniziative

La chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Varigotti (foto Matteo Ruffino)

Sarà una lunga lista di eventi, religiosi e non solo, a comporre le celebrazioni per la festa patronale della parrocchia di San Lorenzo Martire in Varigotti. Il programma inizierà giovedì 1 agosto con la recita del rosario alle ore 18, la messa alle 18:30 e la novena a seguire. Sabato 3 agosto alle 21:15 presso la chiesa medievale si terrà il concerto di viola suonata dal maestro Claudio Gilio “La Bibbia della musica”, a lume di candela e preceduto dalla visita guidata all’edificio, con ritrovo alle 20:30 in piazza dei Pescatori. La chiesa medievale è raggiungibile solo a piedi e si consiglia di portare con sé una torcia e indossare scarpe comode.

I festeggiamenti continueranno giovedì 8 agosto alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale con l’iniziativa “Far il volto al campanile”, in cui saranno presentate le fasi del virtuoso restauro che ha interessato la torre campanaria. Il titolo è una frase riportata in un documento storico di inizio ‘700, conservato presso l’Archivio Storico della Diocesi di Savona-Noli e in cui veniva comunicato di rinfrescare le facciate del campanile, metaforicamente chiamate “volti”. La serata si concluderà con un’elevazione musicale eseguita da alcuni giovani finalesi al violino, al flauto traverso e alla chitarra.

Venerdì 9 agosto, giorno della vigilia, alle ore 20:30 da piazza dei Pescatori alla chiesa medievale avrà luogo la processione con la reliquia di san Lorenzo. Al termine sarà celebrata la tradizionale messa a lume di candela. Sabato 10 agosto alle 18 si terrà il rosario e alle 18:30 in parrocchia il vescovo Calogero Marino presiederà la liturgia solenne. Alle 20:30 verrà cantato il vespro, seguito dalla processione, ripristinata dopo quasi vent’anni di assenza e animata dalla Società Filarmonica di Finalborgo. Il corteo sacro attraverserà il paese secondo l’itinerario tradizionale. Poco prima del rientro in chiesa, sul piazzale antistante verrà benedetto il mare. Seguirà la benedizione eucaristica. La serata si concluderà con lo spettacolo pirotecnico e le altre iniziative organizzate dalle associazioni e dal Comune come il concerto di Francesco Baccini nella piazzetta del Mare, zona molo. Quest’anno la festa è scandita da una maggiore solennità, in quanto ricorre il quattrocentesimo anniversario di costruzione della chiesa parrocchiale, avvenuta nel 1624. L’importante traguardo storico ricade nel pieno dei lavori di restauro iniziati a febbraio e resi possibili anche grazie al contributo dell’8xmille alla Chiesa cattolica.

Il primo lotto ha coinvolto interamente il campanile dove, a sorpresa, sono rinvenuti intatti alcuni affreschi decorativi sulle facciate, risalenti al periodo di costruzione della parrocchiale e rimasti nascosti per almeno un secolo e mezzo.