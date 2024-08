Savona, con l'arrivo di agosto al via le iniziative promosse dai Bagni marini in collaborazione con il Comune e l’Autorità di Sistema portuale

Domani (giovedì 1 agosto) piazzale Eroi dei due mondi e l’inizio di via Nizza accoglieranno una suggestiva sfilata degli artisti di strada a cura della Fem spettacoli. L’appuntamento prenderà il via alle ore 17 e fino alle 19 colorerà la zona, deliziando savonesi e turisti con una parata d’eccezione.

Il 14 agosto si rinnova la posa dei lumini in mare: un appuntamento immancabile per Savona, che ogni anno riunisce le famiglie e richiama visitatori per vedere il mare illuminarsi. Secondo la tradizione il lumino che riesce a prendere il largo, senza che la fiamma si spenga, regala a chi lo ha posato il diritto di esprimere un desiderio. Una notte magica, che prenderà il via alle ore 22 e con un’attenzione particolare all’ambiente, visto che i lumini sono in cera d’api 100% biodegradabili.