Albisola, l'arte si fa portavoce di solidarietà con la mostra "Ceramicrack"

La mostra "Ceramicrack" ad Albisola Superiore continua a incantare e sorprendere il pubblico di ogni età, facendosi anche portavoce di temi sociali.

La scorsa settimana, il collettivo Cracking Art ha partecipato a un laboratorio per bambini presso la Scuola Comunale di Ceramica, tenuto dai docenti Lea Gobbi e Luigi Sirello. A seguire durante l’incontro con i ceramisti del territorio presso il giardino del Museo Trucco, il collettivo ha lanciato il nuovo progetto "L’arte rigenera l’arte", un'iniziativa volta a sostenere la Croce Verde di Albisola e a promuovere la cultura locale.

Per partecipare è possibile acquistare le opere "Rondini in volo" e "Rane", realizzate in plastica rigenerata, al prezzo di 45 euro ciascuna. Il ricavato finanzierà un laboratorio di ceramica per studenti e sosterrà la Croce Verde.

"Si tratta di un progetto che, oltre a favorire la diffusione delle tematiche legate all’ambiente e all’ecosostenibilità, ha anche una valenza sociale e contribuisce a sostenere una iniziativa culturale e la pubblica assistenza", ha commentato l'assessore alla Cultura Simona Poggi. "Ringrazio la Croce Verde per la fattiva collaborazione e per aver creduto fin da subito a questa iniziativa. I militi vi aspettano nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 11.30, o previo appuntamento".

"Le installazioni Cracking Art sono pensate per dialogare ed essere parte del luogo in cui vengono ospitate e qui ad Albisola Superiore abbiamo avuto l'opportunità di andare oltre e stabilire un dialogo proficuo con i maestri ceramisti, in uno scambio stimolante e per noi rigenerante", hanno aggiunto i rappresentanti del collettivo Cracking Art. "L'iniziativa di raccolta fondi vuole lasciare un segno tangibile sul territorio, generando pensieri positivi".