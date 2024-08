Loano, lo stadio Ellena avrà il manto in sintetico: investimento da 660 mila euro

E' un sentimento di sincera emozione quello che traspare dalle parole del dirigente della San Francesco Loano Roberto Burastero, dopo la conferma del via libera, da parte dell'amministrazione comunale di Loano, per l'installazione del manto sintetico sul campo principale dello stadio Ellena

Una notizia attesa da decenni, anche dallo stesso direttore generale rossoblu.

"Ieri sera sono andato di persona ad assistere al consiglio comunale e dopo il via libera alla variazione di bilancio ero davvero commosso ed emozionato. Per noi cambia davvero tutto, in modo particolare per la progettazione e la strutturazione del nostro settore giovanile. E' un segnale di grande fiducia da parte dell'amministrazione, che ringraziamo per il costante supporto che ci ha saputo dare, partendo dalle torri faro, passando alal copertura della tribuna fino ad arrivare ai lavori per i campetti: fin dal primo giorno il loro sostegno non è mai venuto meno. Dove andremo durante i lavori? Inizieremo a muoverci presto, l'intenzione è di rimanere comunque all'interno del comprensorio. Per noi questa è la vittoria più grande".

Soddisfatta anche Enrica Rocca, assessore al bilancio:

"Abbiamo messo a disposizione con una variazione di bilancio 660 mila euro e se tutto procederà nei tempi dovuti i lavori inizieranno nei primi giorni di novembre. Siamo felici che il campo principale possa finalmente avere un manto sintetico, un'opera che la comunità attendeva davvero da tanti anni. Prosegue così il nostro impegno per l'Ellena, l'anno scorso avevamo infatti già stanziato 150 mila euro per i campetti piccoli, mentre è arrivato anche il via libera per 80 mila euro che saranno dedicati ai canestri e alla laminazione del fondo del PalaGarassini".