Alla scoperta degli animali selvatici del Finalese e della Liguria: venerdì 2 agosto una serata di immagini e parole a Finalborgo

Non è solamente condivisione del patrimonio storico e culturale del finalese, l'attività portata avanti dall'Associazione Emanuele Celesia di Finale. Tra i tanti progetti portati avanti in questi anni coi suoi collaboratori ve n'è uno in particolare che definisce meglio il carattere omnicomprensivo delle finalità che il gruppo sta portando avanti in questi anni.

Si concentrerà sugli amici selvatici che popolano un territorio sempre più esplorato e frequentato, grazie all'avvento e allo sviluppo del turismo outdoor, la serata organizzata per domani, venerdì 2 agosto, nella splendida cornice dei Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo. Verranno infatti proiettati alcuni filmati, che riprendono gli animali selvatici del Finalese, nel loro habitat naturale.

Nella serata, che sarà ad accesso libero e gratuito con inizio alle ore 21, verranno mostrate le immagini (foto e video) raccolti da Antonio Narice, Paolo Rossi e Nicola Rebora. Tre saranno i temi: gli animali ripresi nell'ambiente naturale del Finalese, "La vendetta del lupo monco - Storia di un lupo fuorilegge" e "Le prime immagini di gatti selvatici nell'appennino ligure".

Dai volatili, come la ghiandaia o il picchi, ad animali di terra, tutti immortalati nella propria casa, i boschi dell'entroterra locale, impegnati in scene di vita quotidiane e con anche qualche divertente momento di ovvia curiosità di fronte alla novità delle videotrappole, estranee al contesto solito.