Savona, Madonna degli Angeli: passeggiata per la festa, occasione per ricordare Mauro Olivieri

In collaborazione con l'associazione GPN2010, il gruppo Savona da scoprire ha organizzato una passeggiata collettiva con partenza da via Scotti, in occasione della festa della Madonna degli Angeli. Sarà anche un modo per ricordare il presidente dell'associazione GPN2010, Mauro Olivieri recentemente scomparso.

Mauro Olivieri, socio fondatore e da sempre presidente dell'associazione GPN2010-ODV, dal 14 giugno è socio onorario per sempre.

“Determinato e con un grande cuore, capace di sfidare l'impossibile. Alla base di tutto il suo impegno c'è sempre stato l'amore per la città di Savona, con la sua storia e le sue tradizioni e il desiderio di salvare la chiesa della Madonna degli Angeli e l'ambiente naturale che la circonda – spiegano gli organizzatori -. In questi anni hai dato tutto sé stesso, senza risparmiarsi mai con la pazzia di chi crede davvero nei sogni, cercando di portare un po' di giustizia ove non c'era più. Dal 14 giugno tutto è cambiato, dopo mesi di sofferenza, dovuti a una grave caduta, ci ha lasciato e da quel momento la sua assenza è diventata per noi la più forte presenza. Mauro resterà per sempre l'anima della nostra associazione, non lo dimenticheremo mai”.

La festività dedicata alla Beate Marie Angelorum, che ricorre il 2 agosto, è antica. “Mauro non voleva si perdesse la memoria – dicono gli organizzatori -. Lui fisicamente non è più con noi, ma è nel nostro cuore e faremo tutto il possibile affinché il suo desiderio si avveri. Cammineremo, speriamo in tanti, lungo ‘le strade di Chiara Luce’ ricordando Mauro e tutto l'amore e la determinazione che ha messo nel tentativo di salvare questo luogo. Porteremo un lumino rosso, a batteria naturalmente e lo posizioneremo sulla struttura predisposta in modo che possano essere visibili da coloro che, dalla Città, alzeranno lo sguardo verso la collina”.

La passeggiata lungo il Sentiero Beata Chiara Luce Badano partirà alle ore 20. I partecipanti percorreranno questo suggestivo cammino fino ad arrivare alla chiesa intorno alle 20:30, dove posizioneranno i lumini per un'illuminazione prevista tra le 20:45 e le 21:00. Il rientro è previsto tra le 22:30 e le 23:00, seguendo la strada sterrata dedicata alla Beata Chiara Luce e scendendo poi lungo la strada asfaltata vicina al campo di atletica.

Si raccomanda ai partecipanti di indossare abbigliamento adeguato, scarpe con suola in gomma e di portare con sé una torcia e acqua. Questa passeggiata amatoriale è a passo libero e ha un carattere educativo, non a scopo di lucro; quindi, i partecipanti non saranno coperti da assicurazione. Si prega di prestare la massima attenzione durante il percorso, che in alcuni punti è su sterrato e può risultare scosceso.

“Vi aspettiamo per vedere la nostra città dall'alto illuminarsi piano piano, quando la luce del sole scivolerà via lasciando spazio alla magia del cielo stellato”, concludono gli organizzatori.