Albenga, Distilo: "Trasformiamo la Fondazione Oddi in una società pubblica e accorpiamo la gestione del Teatro Ambra"

"Teatro Ambra: una storia da salvare". Così afferma Diego Distilo, capogruppo del gruppo misto, che aggiunge: "Ho letto le parole di Mario Mesiano, che con il suo appello pubblico chiede aiuto".

"Mario da molti anni sta mettendo cuore, faccia e tutto quello che può per continuare a far vivere il nostro Teatro Ambra. Personalmente mi sento di fare una proposta all’amministrazione comunale per poter aiutare il teatro".

"È arrivato il momento di trasformare la Fondazione Oddi in una società pubblica, così come chiediamo da anni, e accorpare la gestione del Teatro Ambra nominando Mario Mesiano presidente. La Fondazione Oddi vive con un contributo di 120.000 euro che ogni anno l’amministrazione comunale eroga per gli eventi culturali e turistici. Oggi è arrivato il momento di utilizzarla al meglio, inserendo anche il Teatro Ambra e molti altri servizi pubblici che potrebbe gestire".

"Con questa idea e progetto potremmo salvare il teatro e far capire agli ingauni quanto sia importante la cultura. Allo stesso tempo, con la trasformazione della Fondazione Oddi si potrebbero migliorare le carenze che si hanno in città dal punto di vista delle manutenzioni, facendo in modo di far cassa attraverso la gestione diretta dei parcheggi a pagamento, delle spiagge pubbliche, ecc., come molti comuni già fanno da molti anni".

"Chiediamo all’amministrazione di valutare quanto detto. Ribadiamo che a noi non interessa la paternità del progetto, ma solo vedere le cose migliorate nella città che amiamo", conclude Distilo.