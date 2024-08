Borse di studio scuole paritarie, contributi a 1.753 famiglie per oltre un milione di euro

Regione Liguria stanzia mezzo milione di euro per soddisfare tutte le domande relative alla spesa sostenuta dalle famiglie liguri per l’iscrizione e la frequenza nelle scuole paritarie relativa all’anno scolastico 2022/2023.

A febbraio era già stato annunciato un primo finanziamento da 562mila euro, utile a soddisfare 871 domande. Questo secondo finanziamento consente di erogare ulteriori 882 borse di studio, per un totale di 1.753 domande soddisfatte e uno stanziamento complessivo di oltre 1 milione di euro.



“Nessuna famiglia ligure deve rimanere indietro – spiega l’assessore alla Scuola Simona Ferro. – L’ultima approvazione in sede di assestamento di bilancio ci ha consentito di soddisfare tutte le richieste. In questo modo Regione Liguria garantisce la tutela del diritto allo studio e della libertà nella scelta educativa dei genitori”.