Varigotti, ok all'allaccio Enel: operativo l'attraversamento al Villaggio degli Olandesi

Pienamente funzionante e operativo, da oggi (2 agosto, ndr) il tanto atteso attraversamento pedonale sulla via Aurelia a Varigotti, all'altezza del complesso a ponente del borgo saraceno conosciuto come "Villaggio degli Olandesi".

Un'opera costata un importo complessivo intorno ai 30mila euro attesa da circa una sessantina di unità abitative che ne chiedevano l'installazione per garantire un certo livello di sicurezza nel raggiungere la passeggiata a mare dal lato opposto della statale, avviato nei mesi scorsi.

Nonostante qualche settimana in più del previsto per lungaggini burocratiche relative all'attivazione della fornitura elettrica necessaria per i segnalatori luminosi, ora risolte: "Siamo riusciti con Enel a risolvere i problemi sorti nel frattempo e a dare l'allaccio necessario per poter attivare questo attraversamento a raso, collaborando con la Polizia Locale che ha seguito la posa della segnaletica orizzontale" spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco.

Per definire completa il tutto, nonostante anche l'attraversamento allo stato attuale sia già operativa e funzionale, si attende solo l'autunno quando, spiega sempre Folco, "procederemo alla posa, come previsto e per non impattare troppo col cantiere vista l'alta stagione estiva, dell'asfalto apposito in prossimità delle strisce pedonali".

Un risultato che unisce nella soddisfazione sia Amministrazione che attuale minoranza. "Tra progettazioni e autorizzazioni si sono dovuti impiegare più di due anni per realizzarlo trovandosi in una strada di competenza Anas - dice il delegato ai Lavori Pubblici della precedente giunta, Andrea Guzzi - Dopo l'attraversamento del porto ci sono molti altri punti da mettere in sicurezza sull'Aurelia e speriamo che l'Amministrazione possa portare avanti questo discorso, ne siamo contenti".