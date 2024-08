Spaccate in centro di Alassio: una persona in manette, altre due denunciate per i furti dei giorni scorsi

Fulminea l’attività investigativa svolta dai Carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alassio che ha permesso di identificare e deferire all’Autorità Giudiziaria di Savona due persone, indagate per i sette furti compiuti nella notte tra il 29 ed il 30 luglio ai danni di negozi dislocati nel centro storico di Alassio, episodi che hanno destato molto allarme tra i residenti e i turisti della città rivierasca.

Si tratta di due cittadini di nazionalità romena, entrambi quarantenni e residenti nel torinese, con vari precedenti penali alle spalle per reati contro il patrimonio.

Le indagini dei carabinieri sono state avviate sin da subito, con meticolosi sopralluoghi nei negozi colpiti, che consentivano di individuare le zone della cittadina coperte dai sistemi di videosorveglianza e le telecamere delle stesse attività commerciali derubate. I ladri, infatti, sono stati immortalati mentre facevano razzia di merce e denaro, ma nonostante avessero il volto coperto, alcuni dettagli non sono sfuggiti ai militari, che avviavano sin da subito un intenso controllo del territorio, con specifici servizi di osservazione ed appostamenti anche in borghese, avendo il forte sospetto che nei giorni a seguire i malviventi avrebbero potuto commesso altri furti. Ed infatti, nel corso del pomeriggio di ieri, i militari hanno riconosciuto e pedinato i sospettati, intuendo che i due erano particolarmente interessati alle vetrine di alcuni negozi di lusso, spesso soffermandosi all’ingresso, oppure entrando per osservare se dotati di videocamere o impianti di allarme. Per questo motivo i due sono stati fermati ed indentificati, constatando tuttavia che si erano già “disfatti” della refurtiva.

Grazie al controllo capillare del territorio e all’analisi dei movimenti dei sospettati, i carabinieri hanno quindi raggiunto la stazione ferroviaria di Alassio, intercettando il ricettatore. Si tratta di un altro cittadino romeno di 35 anni, senza fissa dimora, che stava per salire sul treno intercity diretto a Milano con tre zaini, risultati pieni zeppi della refurtiva dei negozi alassini. L’uomo, peraltro con precedenti specifici, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto ed ora è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Savona, la quale nella giornata odierna ha convalidato la misura restrittiva disponendo la custodia cautelare presso il carcere di Imperia.

Gran parte della refurtiva è già stata restituita ai legittimi proprietari.

La sicurezza dei cittadini è la priorità dell’Arma dei Carabinieri. È molto importante far sapere ai cittadini della Provincia di Savona che possono contare sul tempestivo intervento dei Carabinieri quando si verificano situazioni di criticità per la sicurezza e l’ordine pubblico. I reati contro il patrimonio sono i più frequenti in una provincia con particolare vocazione turistica come quella savonese, soprattutto nel periodo estivo, per questo sono sempre attentamente monitorati e repressi.