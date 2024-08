Idrocolonterapia, un toccasana per la salute: scoprilo in promozione al Centro Medico San Nicolò di Albisola Superiore

Il Centro Medico San Nicolò di Albisola Superiore introduce un trattamento innovativo e indolore: l'idrocolonterapia. Questo trattamento detossinante, disponibile previa valutazione medica, è ora accessibile a tutti coloro che cercano di migliorare la propria salute intestinale e generale. Su questo servizio, per tutto il mese di agosto, il Centro Medico San Nicolò offre una tariffa agevolata con uno sconto del 10%.

Lo stress, l’ansia e le emozioni negative influiscono pesantemente sulla salute dello stomaco e dell'intestino, alterando la flora batterica e compromettendo il loro normale funzionamento. Anche una cattiva alimentazione può contribuire al disordine intestinale, producendo effetti negativi sul sistema nervoso centrale. Un colon malfunzionante può causare infiammazioni, stitichezza, diarrea, alitosi, meteorismo, intestino irritabile, cefalee, scarsa concentrazione, stanchezza persistente, dermatiti, acne, psoriasi, Candida, micosi, cistiti e prostatiti.

L'idrocolonterapia offre numerosi benefici, tra cui:

Addio al gonfiore

Combattere la stitichezza

Regolarizzazione dell'intestino

Eliminazione delle tossine

Eliminazione della disbiosi

Eliminazione della Candida e delle micosi

Eliminazione dei batteri responsabili di cistiti, vaginiti e prostatiti

Disintossicazione dell'organismo

Miglioramento della digestione e assimilazione del cibo

Supporto nella lotta contro il colon irritabile

Questo trattamento non si limita a migliorare la salute intestinale, ma essendo un potente detossinante, apporta benefici anche alla pelle, donandole elasticità e un effetto antiaging, migliorando condizioni come psoriasi, acne e cellulite.

L'idrocolonterapia ha inoltre un impatto positivo sul benessere emotivo, aiutando a rimuovere le emozioni negative che spesso sono alla base del malfunzionamento intestinale.

Non perdere l'occasione di scoprire questo potente alleato per la tua salute e il tuo benessere con lo sconto del 10% per tutto il mese di agosto.

Per maggiori informazioni e per prenotare una valutazione medica, contatta il Centro Medico San Nicolò di Albisola Superiore. Chiama 333 818 6387 - 019 489815 - 331 502 8055 oppure manda un’email a info@centromedicosannicolo.it