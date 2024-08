Rievocazione della nascita del Comune di Noli: la celebrazione il 7 agosto

È inserito tra “I Borghi più belli d’Italia” ed è davvero uno dei luoghi più suggestivi e magici della Regione Liguria.

Noli celebra non soltanto la sua bellezza architettonica ed ambientale ma anche lo spirito di comunità dei suoi abitanti, grazie all’evento organizzato dal Centro Storico Culturale Civitas Nauli, mercoledì 7 agosto alle 21,30, con il Patrocinio della Città di Noli e di Regione Liguria.

Civitas Nauli, ricordando la Nascita del Comune di Noli il 7 agosto del lontano 1192, realizza “una narrazione storica che racconta cosa è realmente accaduto in questa data così importante per tutta la popolazione nolese” come spiega Barbara Gioda che del gruppo di Civitas Nauli è Vice-Presidente dal 2014.

Gli spettatori saranno immersi completamente nel Medioevo, i volontari del Gruppo Civitas Nauli interpretano tutti i personaggi del borgo, i Consoli, le dame, i cavalieri, ma anche i contadini ed i pescatori. Quest’anno sono presenti come “gruppi ospiti” il Gruppo Sbandieratori del Palio d’Asti con ben 40 elementi, tra di loro i ragazzi Under 14 e le piccole coppie di nobili.

Non poteva mancare “La Medievale” di Savona che propone, con rigorosa ricerca storica, combattimenti a singolar tenzone e balli d’epoca. Inoltre sarà presente la “Compagnia del Coniglio”, gruppo di musichieri medievali che si esibiranno con melodie antiche.

Barbara Gioda, con grande piacere, annuncia la presenza del Gruppo nolese “Nauli Parves Flores (Piccoli Fiori Nolesi) interamente composto da bambine dai 4 agli 11 anni (20 elementi), magistralmente preparati dalla “Maestra Rachel”.

Il Gruppo delle bambine nolesi, racconta la Vice-Presidente di Civitas Nauli “è nato per un sentimento di leggerezza e naturalezza”, per consentire anche ai bambini di partecipare attivamente al ricordo di questa data “che ha segnato la storia del nostro borgo e dei suoi abitanti”. La Repubbrica de Nöi in ligure, (Repubblica di Noli) fu costituita il 7 agosto 1192. Riuscì a conquistare l’autonomia sotto la protezione della Repubblica di Genova separandosi dal marchesato di Finale dei Del Carretto, con i quali avrà molte vicissitudini. I nolesi all’epoca pagavano pesanti dazi ai Marchesi: per gli affitti, per la pesca, la verdura, per l’ingresso in Noli e persino per l’adulterio.

In quel momento storico il Marchesato era in difficoltà finanziarie e Noli era l’unico borgo che possedeva ben 1400 denari in moneta genovese che servirono per riscattare la libertà della cittadina. Nel corso della sfilata storica si andrà a raccontare la firma dell’atto (con il notaio), si invitano i Marchesi che giungevano dal mare con il loro capo delle guardie. Si leggerà l’atto firmato di indipendenza mentre un paggetto reale ed un tesoriere valuteranno i soldi che saranno consegnati ai Marchesi.

Il Capo delle Guardie di Noli, magistralmente interpretato da Paolo Moretto, avrà il compito di battere i colpi alla porta del Comune per richiamare i 3 nobili consoli. Insomma una vera e propria full-immersion nel medioevo resa possibile dal grande ed incessante lavoro di tutti i volontari di Civitas Nauli.

Guidati dal Presidente Pierluigi Fiorito, da anni volontario anche in altri importanti gruppi, musicista e sempre disponibile per la valorizzazione del territorio nolese.