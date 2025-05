Nuovi spazi verdi e addio all’asfalto: inaugurato il nuovo giardino scolastico delle Callandrone

Si tratta del primo intervento previsto dal programma FESR 2021-2027, all’interno di un progetto che ha portato a un ripensamento complessivo del cortile scolastico. Da spazio asfaltato, privo di ombra e con pochi giochi, il cortile si è trasformato in un giardino didattico, dove è possibile giocare e studiare all’aria aperta. Il costo complessivo dell’intervento è stato di 843 mila euro.

Il progetto ha previsto la rimozione totale dell’asfalto e la realizzazione di quasi 2.000 metri quadrati di pavimentazioni drenanti. Sono stati aggiunti 700 metri quadrati di nuove aree verdi, piantati 20 nuovi alberi e realizzate oltre 100 metri quadrati di pareti verdi, ricoperte di rampicanti e attrezzate in alcuni punti come dispositivi per la seduta e il gioco.

Tutto è nato anche da un percorso di ascolto attivo degli alunni delle Callandrone, ai quali è stato chiesto di esprimere bisogni e desideri, poi rielaborati e integrati nel progetto finale.

L’intervento introduce inoltre azioni mirate al contrasto dei cambiamenti climatici, in un’ottica di breve e medio periodo. Oltre alla depavimentazione e all’aumento del verde, che contribuiscono a mitigare l’effetto isola di calore, sono state studiate soluzioni di drenaggio sostenibile, come due raingarden e un bacino di accumulo idrico. Si tratta di leggere depressioni del suolo ricoperte di vegetazione, pensate per raccogliere e trattenere temporaneamente le acque meteoriche. Queste aree ospitano una vegetazione specifica, adatta a tollerare brevi periodi di sommersione.