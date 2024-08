La Samp vince e convince: 2-0 all'Empoli nell'ultima amichevole prima della Coppa Italia

Che quest'anno la musica in casa Samp sia diversa rispetto al recente passato è ormai cosa nota, ma qualora ci fosse stato bisogno di una ulteriore dimostrazione l'amichevole dei blucerchiati ieri a Empoli ha spazzato via ogni dubbio: la squadra di Pirlo ha infatti superato per 2-0 i padroni di casa grazie alle reti di Coda (ancora lui) e Benedetti offrendo una prestazione incoraggiante per il futuro.

Buone indicazioni sono giunte dagli ultimi arrivati, con il portiere Ghidotti a rappresentare forse la nota, fra le tante, più lieta in attesa dell'arrivo di un portiere titolare che dovrebbe essere Filip Stankovic anche se emerge l'ipotesi Chichizola (classe '90, reduce dalla promozione in A con il Parma). Nel test del "Castellani" quasi mezz'ora di partita anche per Tutino: l'attaccante che con il suo arrivo dal Cosenza ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi ha servito l'assist per il gol del raddoppio.

Ad Empoli era presente anche il presidente Matteo Manfredi: "Le sensazioni sono positive - ha dichiarato il massimo dirigente - dobbiamo continuare a lavorare perché ci aspetta una stagione importante".

Fissata per martedì prossimo la ripresa degli allenamenti a Bogliasco, lì inizierà la marcia di avvicinamento alla prima ufficiale della stagione in programma domenica 11 agosto alle 20.45 al "Ferraris": l'esordio in Coppa Italia contro il Como.

IL TABELLINO DI EMPOLI-SAMPDORIA 0-2

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (37′ s.t. Marianucci), Ismajli, Viti; Gyasi (28′ s.t. Shpendi), Henderson, Haas (28′ s.t. Grassi), Pezzella (28′ s.t. Cacace); Fazzini (20′ s.t. Stojanovic), Esposito (20′ s.t. Ekong); Caputo (20′ s.t. Colombo).

A DISPOSIZIONE: Seghetti, Chiorra, Guarino, Donati, Sodero, Popob.

ALLENATORE: Roberto D’Aversa.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Bereszynski, Romagnoli (20′ s.t. Ferrari), Vulikic (39′ s.t. Barreca); Venuti (40′ s.t. Girelli), Yepes (20′ s.t. Meulensteen), Bellemo (32′ s.t. Kasami), Ioannou (20′ s.t. Giordano); Akinsanmiro (20′ s.t. Benedetti), Borini (20′ s.t. Tutino); Coda (32′ s.t. La Gumina).

A DISPOSIZIONE: Ravaglia, Ricci, Zeqiraj, Stoppa.

ALLENATORE: Andra Pirlo.