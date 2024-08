Cengio, in corso l'installazione della prima colonnina di ricarica per veicoli elettrici

Sono iniziati i lavori per l'installazione della prima delle due postazioni di ricarica veloce per auto elettriche a Cengio, nella zona di vicolo Genepro.

Tale iniziativa rappresenta un passo importante verso la promozione della mobilità sostenibile e l'adozione di veicoli a basse emissioni nella Val Bormida.

L’amministrazione comunale ha annunciato che, dopo l’installazione della stazione di ricarica a Cengio, seguirà l’installazione di una colonnina di ricarica anche a Bormida. Questa seconda postazione sarà collocata in via Marconi, di fronte alla banca, un'area strategica e facilmente accessibile per gli utenti.