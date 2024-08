Inchiesta corruzione in Liguria, Aldo Spinelli è di nuovo libero: “Sono stati mesi terribili”

Quattro giorni dopo Giovanni Toti, anche Aldo Spinelli torna libero e parla ai media per la prima volta dal giorno dell’arresto, il 7 maggio scorso. Dopo la cessione delle quote al figlio Roberto, la Procura ha dato l’ok per la sua scarcerazione fissando poi il giorno della prima udienza che lo vedrà alla sbarra insieme all’ex presidente di Regione Liguria: il 5 novembre.

“Finalmente è arrivata la buona notizia, i nostri avvocati chiariranno tutto quello che avete scritto e detto - ha detto Spinelli ai giornalisti che lo aspettavano fuori dalla sua villa di Quarto - state tranquilli che ribatteremo punto per punto. Sono stati mesi terribili, più al mattino che al pomeriggio. Anche se riuscivo a vedere mio fratello, la mancanza di mio figlio e di mia nuora si è sentita. La prima cosa che farò? Niente, starò a casa tranquillo”.