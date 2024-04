Savona, domani scatta il porta a porta per le utenze commerciali, tra curiosità, dubbi e critiche dei savonesi

L'ora X scatterà domani nel tardo pomeriggio quando i commercianti, dovranno esporre fuori dai lor negozi, bar e ristoranti, i bidoni della spazzatura come stabilito dal nuovo sistema di raccolta rifiuti porta a porta. Con i bidoni hanno ricevuto anche un opuscolo dove si indicano i passaggi di raccolta di SeaS con gli orari in cui mettere fuori i bidoni.

Dal lunedì al sabato c'è la raccolta di carta e cartone con i bidoni che andranno messi fuori dai negozi dalle 18,30 alle 20 (lunedì entro le 18,30 per zona mercato). Gli imballaggi in plastica e metallo il lunedì, mercoledì e venerdì, da mettere fuori tra le 18,30 e le 20 (lunedì entro le 18,30 per zona mercato). Il vetro il martedì, giovedì e sabato da esporre entro le 14. E poi c'è l'umido, o organico compostabile, che è quello più criticato e comprende dagli scarti di cucina e va dai fondi di caffè dei bar ai tovaglioli di carta di tavole calde e ristoranti. In questo caso i bidoni vanno esposti entro le 24, ma attività commerciali come le pescherie, che chiudono all'una (come alcune gastronomie nel periodo estivo) si chiedono quanto gli scarti della giornata resteranno fuori sui marciapiedi, in particolare con l'arrivo del caldo.