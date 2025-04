Precipita per circa sette metri arrampicandosi a Capo Noli: un climber al Santa Corona

Intervento dei soccorsi nel pomeriggio odierno a Capo Noli per un climber che, sulla parete "Easy Dalle", per cause ancora da stabilire, è volato per circa sette metri rimediando un trauma cranico e alla colonna.

Sul posto è intervenuto il personale del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, i Vigili del fuoco e i militi della Croce Bianca di Noli.

Erano stati allertati anche mezzi di soccorso via aerea e via mare, risultati tuttavia non necessari in quanto l'uomo, aiutato dai compagni di cordata, è riuscito a risalire.

Qui è stato medicato e stabilizzato e quindi portato per accertamenti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure