Truffa dello specchietto: due denunciati a Cisano sul Neva

La tecnica è sempre la stessa: si fa credere all’ignara vittima di aver provocato un danno allo specchietto dell’autovettura per poi farsi consegnare una somma di denaro contante al fine di chiudere bonariamente la questione. Naturalmente il danno non è mai avvenuto, ma la truffa si è certamente consumata.

Questa volta però due truffatori, un uomo e una donna, rispettivamente di 49 e 41 anni residenti in provincia di Siracusa, pur essendo riusciti nell’intento di farsi consegnare la somma di 150 euro dalla vittima, un settantenne della provincia di Savona, non sono sfuggiti alle indagini eseguite dai Carabinieri della Stazione di Cisano Sul Neva, che a seguito della denuncia sporta dalla vittima, hanno immediatamente attivato una serie di accertamenti e verifiche che hanno portato in pochi giorni all’individuazione dei responsabili dell’esecrabile reato, purtroppo molto frequente soprattutto nel periodo estivo.

I due malviventi sono stati quindi identificati e deferiti a piede libero all’Autorità Giudiziaria Savonese ed ora sono indagati del reato di “truffa aggravata in concorso”.

“E’ importante segnalare subito episodi di questo genere al NUE 112 e/o denunciarli sempre alle Forze dell’Ordine al fine di permettere di assicurare i responsabili alla Giustizia”, raccomandano i Carabinieri.