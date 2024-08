Savona, dall'8 all'11 agosto appuntamento con RifondaFesta 2024

Dall'8 all'11 agosto si svolgerà a Savona, nella cornice verde della Società di Cantagalletto, la RifondaFesta 2004.

"Saranno quattro giorni di riflessioni e di proposte, di spettacoli e di confronti che si muoveranno lungo le linee dettate dalle nostre battaglie politiche, dalle nostre prospettive di azione" spiega Walter Surano, Segretario provinciale Rifondazione Comunista - Sinistra Europa.

La festa sarà aperta l'8 agosto alle 20.30 dal Sindaco di Savona Marco Russo e dell'Assessora alla Cultura Nicoletta Negro che, dopo un'introduzione del consigliere comunale Marco Ravera, saranno intervistati da Giovanna Servettaz de La nuova Savona sul percorso "Savona 2027" che ha portato la nostra città ad essere candidata a Capitale Italiana della Cultura.

Sempre giovedì alle 22.00 concerto folk de La Pipera, quartetto acustico formato da Luca Pesenti al violino, Gian Marco Pietrasanta ai flauti, Alex Raso alla chitarra e Fiorenzo Ermellino al bodhrán.

Venerdì 9 agosto dalle 22 il palco sarà, invece, dei The Lonesome Pynes, il trio composto da Marco e Andrea Oliveri e Marco "Poldo" Poggio, che alterneranno folk, country e canzoni resistenti.

Durante tutto il periodo della Festa si potrà firmare sia una petizione, proposta a livello regionale da Alleanza Verdi e Sinistra e Rifondazione Comunista, in difesa della legge 194, sia per il referendum contro l'autonomia differenziata e sabato 10 agosto dalla 20.30 sarà approfondito il tema delle controriforme del governo Meloni con Maurizio Acerbo, Segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Licia Cesarini Segretaria FLC-CGIL Savona e Rita Lasagna, avvocato, autrice del libro "Diritto alla salute" che saranno intervitati dalla giornalista Elena Romanato.

Doppio appuntamento politico, infine, per domenica 11 agosto. Alle 20.30 verrà presentato il libro "Don Minzoni. Terra incognita" con l'autore Andrea Bosio e Fabrizio Ferraro della Segreteria regionale del PRC.

Alle 21.30 si discuterà dell'attualità dei valori dell'antifascismo con Adelmo Cervi, Maria Gabriella Branca assessora Comune di Savona, Segreteria nazionale Sinistra Italiana, Responsabile nazionale giustizia e legalità, Andrea Pasa Segretario Generale CGIL Savona e Franco Zunino Presidente provinciale ARCI, autore del libro "Io Adelmo Cervi".

"Questo in estrema sintesi il programma della RifondaFesta - conclude Surano - Un itinerario, reso possibile grazie alla collaborazione con la Società di Cantagalletto, che attraversa la cultura, la musica e la politica. Un tassello importante per la nostra attività. Vi aspettiamo quindi per quattro giorni di mobilitazione, divertimento e buon cibo".