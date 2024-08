Savona, alle Fornaci lo sbarco della Madonna della Neve (FOTO)

Nella serata di ieri, lunedì 5 agosto, a Savona il quartiere delle Fornaci ha celebrato la propria patrona in coincidenza con la memoria della dedicazione della Basilica Santa Maria Maggiore in Roma: la Madonna della Neve.

La statua è arrivata dal mare allo Scaletto dei Pescatori, a bordo di un gozzo e scortata da altre barche. Una volta sulla battigia, dallo Scaletto è stata portata in processione sino alla chiesa di Nostra Signora della Neve di via Saredo per la funzione religiosa officiata sul sagrato dal Vescovo Calogero Marino.