Pasqua alle porte, ma sulla via Aurelia resta il semaforo: il sindaco di Alassio Melgrati chiarisce

A pochi giorni da Pasqua e dai ponti di primavera, sulla via Aurelia tra Albenga e Alassio resta attivo il semaforo a senso unico alternato all’altezza di Punta Murena, installato oltre un mese fa per uno smottamento di modeste dimensioni.

Il blocco del traffico, in una delle arterie principali della Riviera di Ponente, sta generando forti disagi a cittadini, pendolari e operatori turistici.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati interviene: “Il Comune non ha competenza sull’area. La responsabilità è in capo ad Anas o al proprietario del terreno soprastante, attualmente coinvolti in un contenzioso. La Prefettura sta verificando l’attribuzione delle responsabilità. Noi siamo in contatto quotidiano con Anas e stiamo sollecitando soluzioni rapide, anche provvisorie, per il ripristino del doppio senso”.

Sul caso nei giorni scorsi era intervenuto il consigliere regionale Avs Jan Casella, che ha definito la situazione “inaccettabile”. “Per una manciata di pietre, da oltre un mese l’Aurelia è bloccata. È incredibile che a oggi non si sia ancora ripristinata la viabilità. Con l’arrivo dei turisti, la situazione rischia di esplodere. Serve un intervento urgente”.