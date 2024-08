Leca d'Albenga, tutto pronto per la 45ª edizione della Sagra del Budino della Nonna

Leca d’Albenga si prepara ad accogliere la 45ª edizione della Sagra del Budino della Nonna, un evento atteso da tutta la comunità e non solo. La manifestazione avrà luogo presso le opere parrocchiali del paese, da giovedì 8 agosto fino a domenica 11 agosto, promettendo quattro serate di ottimo cibo, musica travolgente e tanto divertimento.

Le ragazze e i ragazzi della parrocchia e della pallavolo hanno lavorato con entusiasmo per organizzare questo evento, che rappresenta un’occasione imperdibile per gustare piatti tipici della tradizione locale. Il menù sarà arricchito da numerose novità, accompagnate da eccellenti vini locali e, naturalmente, dall’immancabile budino della nonna, il vero protagonista della sagra.

Il programma delle serate è ricco e variegato. Si parte giovedì 8 agosto con l’esibizione dei “Lambertz”, seguiti da “Kikko e la Combriccola del Blasco”, la più famosa cover band di Vasco Rossi, che promette una serata all’insegna della musica da s/ballo. Venerdì 9 agosto, i “Lambertz” torneranno sul palco per scaldare il pubblico, in attesa del concerto dei “Piano B”.

Sabato 10 agosto sarà la volta de “I Tre Gotti”, che apriranno la serata prima del concerto dei “The Queen Tribute Italian Rhapsody”, una band iconica che ripercorrerà i successi di Freddie Mercury e dei Queen. La serata continuerà con il DJ set di Davide Riggi, per ballare fino a notte fonda.

Domenica 11 agosto, nuovamente “I Tre Gotti” apriranno la serata, seguiti dal tributo agli anni '90 con “Gli Anni d’Oro '90”, un progetto musicale che omaggia tre grandi artisti italiani: Vasco, Ligabue e 883. Dido e i suoi cocktail contribuiranno a rendere le serate indimenticabili.

Non mancheranno le attrazioni per i più piccoli, con giochi, il battesimo della sella e gonfiabili, per assicurare divertimento a tutta la famiglia.