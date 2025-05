Albenga, blitz della polizia locale in via Milano: giovane arrestata con droga e denaro

La Polizia Locale di Albenga continua a mantenere alta la vigilanza sulle zone sensibili e sugli edifici disabitati, con controlli mirati volti a garantire la sicurezza della comunità.

Recentemente, grazie alla segnalazione di alcuni residenti, è stata avviata un’indagine su una palazzina in parte disabitata di via Milano, dove era stato notato uno strano via vai da parte di una giovane ragazza. Dopo un’attenta attività di osservazione e indagine, gli agenti della polizia locale sono riusciti a identificarla e a effettuare un accesso nell’immobile, scoprendo al suo interno un significativo quantitativo di sostanza stupefacente (22 dosi pronte alla vendita), cellulari, materiale per il confezionamento e una somma di denaro contante, probabilmente legata all’attività illecita.

Durante il blitz, la giovane ha tentato la fuga, ma è stata prontamente fermata dagli agenti e condotta al Comando della polizia locale. Processata per direttissima nella giornata di giovedì 29 maggio, è stata condannata a un anno e otto mesi di reclusione, con il divieto di dimora nel territorio di Albenga.

L’assessore alla sicurezza, Mauro Vannucci, ha sottolineato l’importanza di questi interventi: “La sicurezza urbana è una priorità per la nostra amministrazione. Grazie alla professionalità e alla dedizione della Polizia Locale, riusciamo a garantire un controllo efficace del territorio e a contrastare fenomeni di illegalità. L’attenzione alle zone sensibili e agli edifici disabitati è fondamentale per prevenire situazioni di degrado e per tutelare i cittadini. Continueremo a lavorare con determinazione su questa importante tematica”.

L’episodio evidenzia l’importanza del presidio costante del territorio, un impegno che la Polizia Locale porta avanti con determinazione per garantire sicurezza e legalità. La collaborazione dei cittadini si conferma un elemento fondamentale nella lotta contro attività illecite, permettendo interventi tempestivi ed efficaci.