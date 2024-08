Casa di comunità in via Collodi, i sindacati chiedono chiarimenti all'Asl2 sul trasferimento delle attività

E' previsto per il 1° ottobre l'avvio dei lavori di ristrutturazione che permetteranno di realizzare la Casa di comunità di via Collodi. A questo proposito Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno scritto alla direzione dell'Asl pe richiedere se e quali sedi alternative sono state individuate per garantire la continuità assistenziale dei servizi forniti ai pazienti in via Collodi.

“Al riguardo – scrivono le organizzazioni sindacali - siamo fortemente preoccupati per le ricadute che tale situazione può determinare sia sui dipendenti interessati che ad oggi non sono ancora a conoscenza di quella che potrà essere la loro nuova sede di lavoro, che per l'utenza cittadina. Le attività che dovranno essere trasferite sono molteplici e rilevanti e necessitano di spazi adeguati che non ci pare possano essere rinvenuti facilmente in altre strutture aziendali limitrofe o vicine”.

“Ci riferiamo in particolare alle attività riabilitative – proseguono le organizzazioni sindacali - che vengono garantite nei locali attualmente collocati al piano terra ed al primo piano di via collodi ( terapia fisica, rieducazione posturale e post intervento oncologico, linfodrenaggi, ecc...) con un numero medio mensile di circa 2000 trattamenti che in nessun modo, a nostro avviso, dovranno essere ridimensionati”.

Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl pongono anche la questione di altre attività come la medicina di base o il centro prelievi. “Ci risulta inoltre – proseguono - che siano interessati dal trasferimento e pertanto ulteriore fonte di nostra preoccupazione , anche tutta l'attività di medicina di base , centro prelievi ed attività ambulatoriale specialistica, la protesica e tutti gli uffici afferenti al l Dipartimento di prevenzione - Igiene pubblica ed igiene degli alimenti”.

I sindacati chiedono quindi un incontro in cui affrontare queste tematiche con l'Asl in tempi brevi “vista l'urgenza – concludono - derivante dalla tempistica di avvio lavori”.