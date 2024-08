Bolkenstein, Vaccarezza: "Il governo batta un colpo, è l'ora di mantenere gli impegni presi"

"Nonostante ad esempio sia stata chiarita per il nostro Paese la non scarsità del bene, requisito imprescindibile per l'applicazione della Bolkestein, pare che nessuno ne voglia tener conto. Così come allo stesso modo, è emerso dalle parole di Fritz Bolkestein, con cui ho avuto il piacere di confrontarmi durante l'incontro organizzato a Roma da Donne da Mare, Base Balneare, le nostre coste siano un bene e non un servizio e quindi non rientrino in una direttiva servizi", aggiunge Vaccarezza.