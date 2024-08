Urbe e Sassello, approvato dall'Unione dei Comuni del Beigua un progetto di videosorveglianza

Un progetto di videosorveglianza che andrà a coprire la rete territoriale dei comuni di Sassello e Urbe.

Ad approvarlo la giunta dell'Unione dei Comuni del Beigua (che con probabilità si scioglierà nel 2025 leggi QUI) e gli interventi prevederanno le copertura con le telecamere delle zone di ingresso/accesso nel territorio dell’Unione nella località Badani, località Maddalena, Piazza Rolla, l'intersezione tra la S.S.334 e la S.P.49, l'intersezione tra la S.P.49 e la S.P. 7, l'intersezione tra la S.P.49 e la S.P. 31, l'intersezione tra S.P.49 e la S.P. 73, la località Martina e l'intersezione tra la S.P.49 e S.P. 40.

"I sistemi di videosorveglianza sono utilizzati sempre più dalle Amministrazioni, perché rappresentano uno strumento finalizzato a dare una risposta immediata al senso di insicurezza dei cittadini - viene spiegato nella delibera di giunta - sul territorio dell’Unione la repressione dei reati è resa difficile dalla inadeguatezza delle strutture in dotazione alle forze dell’ordine e dalla carenza del personale attivo. Esaminata la pianificazione utile al completamento ed alla realizzazione dei suddetti apparati, da installarsi per motivi di sicurezza urbana a tutela del territorio dell’Unione, da affidare, successivamente alla loro realizzazione e messa in opera, alla gestione operativa della Polizia Locale. Il tasso di criminalità sul territorio infatti negli ultimi anni risulta in aumento, con numerosi reati contro la persona e contro il patrimonio privato, pubblico e naturale".

L'attivazione del sistema di videosorveglianza dovrà comportare l’installazione di telecamere a ripresa fissa con lettura targhe; la creazione di punti misti lettura targhe e panoramica; la gestione in loco e da remoto delle immagini registrate; la possibilità di visualizzazione delle registrazioni in remoto sia presso la sede dell’Ufficio di Polizia Locale dell’Unione del Beigua sia nel Comune di Urbe.

Successivamente alla realizzazione e messa in opera del progetto saranno ritenuti auspicabili nel futuro interventi di incremento del sistema di videosorveglianza unionale nelle aree del Passo del Faiallo (Urbe), Piazza San Pietro e via Vrera (area pista polivalente) in frazione Olba San Pietro (Urbe), SP53 ad Acquabianca (Urbe) al confine con comune di Tiglieto, nell'intersezione Piampaludo - Monte Beigua, nel cimitero comunale di Sassello, nel parcheggio dei giardini pubblici di Sassello, nella zona delle scuole elementari di Sassello; in Piazza Concezione nel centro storico di Sassello.

Il progetto ha ricevuto il parere favorevole dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto in Prefettura a Savona.

L'importo complessivo dell’opera, è preventivato in 58mila euro (di cui una parte è oggetto di co-finanziamento da parte dell’Unione).