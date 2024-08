La "Musica nella Roma dei Papi" in un concerto a Laigueglia

Terzo appuntamento di agosto per la rassegna “DVA 2024”. Martedì 13 agosto alle ore 21.15 l’oratorio Santa Maria Maddalena, accanto alla chiesa di san Matteo ospiterà la “Musica nella Roma dei Papi”. Una serata evento con Vincenzo di Betta (organo) e Federico Mauro Marcucci (contraltista).

Il primo ha fatto di numerose formazioni tra le quali l’Ensemble Elyma, lo studio di musica antica Antonio Il Verso di Palermo, Ensemble Arte Musica. Tenore al Teatro dell’Opera di Roma, con un passato nel Coro della Cappella Musicale Pontificia Sistina, ha diretto la Cappella Musicale di S. Maria in Campitelli, l’Ensemble La Cantoria Campitelli, e direttore artistico del Festival Rinascimentale – barocco La Cantoria, mentre Federico Mauro Marcucci, nato a Roma nel 1996, ha intrapreso giovanissimo lo studio del pianoforte con Olga Maximenko, all’età di 22 anni si è diplomato in pianoforte presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma, alle cure di Marylene Mouquet e Stella Quadrini.

In veste di pianista solista è stato invitato in diversi festival internazionali quali, Festival Internazionale di Musica di Chianciano Terme (2017/18), La XXXII Festa della Musica di Roma (2017) e la XVIII ed. di “Gemelli in Musica. Giovani artisti per l’Ospedale” (2017). Nel 2018 ha ottenuto il 3° premio al concorso internazionale “Premio Accademia Giovani” e il 1° premio al concorso internazionale “Steven Roach”. Dall’età di 8 anni entra a far parte dei pueri cantores della Cappella Musicale Pontificia “Sistina”.

Attualmente nella voce di controtenore studia canto presso il Pontificio Istituto di Roma con m° Maria Grazia Schiavo, partecipando come solista all’attività concertistica dell’Istituto. È controtenore dell’ensemble vocale romana “Resonare”. Martedì il programma musicale prevede musiche di Frescobaldi, Monteverdi e Zipoli. La rassegna di Voci d’Accordo proseguirà il 20 agosto con Puccini 100-Messa di Gloria.