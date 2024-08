L'Accademia Musicale del Finale organizza due serate musicali per omaggiare il genio di De André

L'Accademia Musicale del Finale, in questa settimana in cui l'estate giunge al suo culmine, presenta due appuntamenti imperdibili: martedì 13 agosto alle ore 21:15 a Pietra Ligure, in Piazza Padre Boccardo, e mercoledì 14 agosto alle ore 21:15 a Finalborgo, presso i Chiostri di Santa Caterina, per assistere allo spettacolo "Il baule di Faber: le canzoni di De André senza le parole".

Questo nuovo progetto dell'Accademia Musicale vuole offrire una prospettiva diversa sulla genialità di Fabrizio De André, avvicinando il pubblico alla scoperta del talento artistico del grande cantautore: la musica.

I testi, scritti dall'autrice e interprete Chiara Tessiore e teatralizzati da due giovani allieve dell'Accademia, Francesca Bianco Tonetti e Gaia Simonassi, offriranno al pubblico la completezza delle composizioni.

I brani, con gli arrangiamenti del M. Fabio Tessiore, saranno eseguiti dal pianoforte dello stesso M. Fabio Tessiore, dal violino del M. Luca Soi e dalla fisarmonica del M. Massimiliano Pettinato. Entrambe le serate sono ad ingresso libero.