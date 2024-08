Un Ferragosto da tutto esaurito in Liguria, Sartori: "Hotel occupati al 98-99%"

Sarà un Ferragosto da sold out nelle strutture ricettive della Liguria, lo annuncia l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori: “ In questa settimana ci risulta una percentuale di occupazione degli hotel che si attesta attorno al 98-99% con tendenza al tutto esaurito. Faccio qualche esempio: a Sanremo camere occupate al 99%, a Diano Marina al 97%, ad Alassio al 98%, a Varazze al 97%, a Genova al 97%, a Sestri Levante al 98%, a Santa Margherita al 98%, a Monterosso al 99% e a La Spezia al 99%. Abbiamo avuto un'impennata di prenotazioni in queste ore: punto di forza sono gli stranieri che hanno prenotato da tempo ma sicuramente anche molti italiani delle regioni limitrofe stanno scegliendo il refrigerio del mare della Liguria per fuggire dal caldo insopportabile della pianura ”.

“Facendo un primo bilancio della stagione estiva – prosegue Sartori - posso dire che, a fronte di un giugno con dati in calo rispetto allo scorso anno a causa del maltempo ma comunque con presenze che hanno superato la considerevole cifra di 1,8 milioni, abbiamo prospettive positive. Dai primi dati che ci sono arrivati il mese di luglio è andato molto bene e anche agosto, per l'appunto, non sta tradendo le aspettative. Ci aspettiamo molto anche da settembre: mese ideale per chi vuole godersi ancora un po' l'estate in tranquillità e con temperature decisamente meno afose”.