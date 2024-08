L'Asl 2 approva il bilancio d'esercizio 2023 che segna una perdita per 5 milioni di euro

Nei giorni scorsi l'Asl2 ha approvato il bilancio d'esercizio dello scorso anno che, come si legge nella delibera dell'azienda "per l’anno 2023 che presenta una perdita di 5.136.982 euro". Ora dovrà passare al vaglio della giunta Regionale per il completamento dell'iter di approvazione.

Il bilancio d'esercizio 2023 è stato sottoposto al vaglio del Collegio Sindacale che ha espresso parere favorevole e del Collegio di Direzione che ha anch'esso ha espresso parere favorevole.

L'ultimo passaggio, il 7 agosto, è stato con il Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci i cui pareri non sono però vincolanti.

Nel Comitato i comuni capofila del Distretto sociosanitario Savonese e Albenganese hanno espresso voto contrario, quello del Finalese si è astenuto mentre ha votato a favore del Bilancio conuntivo 2023 sono il Comune di Cairo, a capod el Distretto socio sanitariod ella Valle Bormida.

I bilanci delle Asl2 liguri sono stati posto sotto la lente da tempo da parte della giunta regionale che ha chiesto a tutti i direttori generali delle Asl per sanare un disavanzo sempre più importante a livello complessivo e che probabilmente costringerà a tagli sulla sanità per rientrare del disavanzo