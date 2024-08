Divieto di balneazione a Ceriale: esito sfavorevole anche per il campione suppletivo nella zona del Cantiere Patrone

L'ente aveva inoltre spiegato che, in linea con le procedure standard, un campione "suppletivo" sarebbe stato prelevato entro 72 ore dal riscontro negativo, a condizione che le condizioni meteomarine lo avessero permesso, per verificare un eventuale inquinamento di breve durata o per confermare la non conformità accertata.

Anche il campione suppletivo ha dato esito sfavorevole, continuerà così ad essere in vigore (e durerà finché il risultato dei prelievi non sarà ok) l'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione a seguito di uno sversamento fognario: "Il problema alla tubazione è già stato risolto e per la revoca del provvedimento si attende solo il via libera di Arpal" il commento del Comune cerialese.