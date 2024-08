Ceriale, divieto di balneazione nella zona del Cantiere Patrone

Nella giornata di ieri, Arpal ha reso noto che i recenti controlli sulla qualità delle acque di balneazione nel comune di Ceriale hanno evidenziato un esito sfavorevole per il punto di prelievo presso il Cantiere Patrone.

L'ente ha spiegato che, in linea con le procedure standard, un campione "suppletivo" sarà prelevato entro 72 ore dal riscontro negativo, a condizione che le condizioni meteomarine lo permettano, per verificare un eventuale inquinamento di breve durata o per confermare la non conformità accertata.