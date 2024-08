Albenga Cultura e Fantasy Festival: a Dario Vergassola la direzione artistica per la letteratura

La rassegna letteraria e culturale che da tre edizioni e con diverse modalità si svolge ogni estate ad Albenga, quest’anno cambia veste e si arricchisce ancor di più, portando nella Città delle Torri i grandi nomi del panorama culturale italiano e dando spazio a una nota fantasy con "Albenga Dreams".

“Albenga Cultura e Fantasy Festival”, che si terrà dal 3 all’8 settembre nella straordinaria cornice del Centro Storico e di Piazza del Popolo, sarà infatti il connubio tra “Albenga d’Autore” e “Albenga Dreams”.

“Albenga d’Autore” vedrà eventi legati al mondo della letteratura, incontri, interviste, confronti, romanzi, mostre e riflessioni. Dario Vergassola sarà il direttore artistico delle giornate dedicate ad Albenga d'autore e tramite le sue interviste verranno presentati Buffa e Cruciani, per affrontare con leggerezza temi diversi. “Albenga Dreams”, invece, sarà l’evento dedicato al mondo del fumetto e del fantasy, con spazi di intrattenimento per grandi e piccini, musica, games, cosplay e tanto altro.

Molti i protagonisti di un programma che nei suoi dettagli sarà svelato nei prossimi giorni. Albenga offrirà a cittadini e turisti appuntamenti pomeridiani e serali, con tante attività collaterali adatte ad ogni età.

“La cultura è per tutti – affermano l’assessore alla Cultura Marta Gaia e l’assessore al turismo ed eventi Camilla Vio -: questo è lo spirito che guida quest’anno ‘Albenga Cultura e Fantasy Festival’. Abbiamo voluto spaziare dal mondo del giornalismo, a quello dello sport, dalla letteratura, alla nutrizione, alla storia della nostra città. Albenga ha tanto da raccontare e le sue piazze sono la location perfetta per accogliere interviste, narrazioni e, chissà, qualche risata. Se la prima parte della settimana la rassegna sarà dedicata ad ‘Albenga d'autore’, il sabato e la domenica ‘Albenga Dreams’ accompagnerà appassionati e bambini nel mondo dei cos play e del fumetto."

“Quest’anno ‘Albenga Cultura e Fantasy Festival’, la nostra rassegna letteraria in continua evoluzione, porterà nella nostra città personaggi molto noti, alcuni magari fuori dal ‘politicamente corretto’, ma che sapranno attirare e coinvolgere il pubblico – aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis -. Abbiamo pensato ad appuntamenti e interviste, tutti gratuiti, che possano interessare il pubblico, coinvolgerlo e appassionarlo”.

“Albenga è e deve essere sempre più il punto di riferimento del ponente ligure per arte, storia e cultura. Stiamo continuando a lavorare in questa direzione con la valorizzazione del nostro territorio, con le proposte che esso può offrire e, come in questo caso, con eventi che esaltino questo aspetto”.

Il calendario definitivo e dettagliato di tutti gli appuntamenti di “Albenga Cultura e Fantasy Festival” saranno svelati nei prossimi giorni con tante altre sorprese.

Per tutte le informazioni dettagliate continuate a seguire anche i canali social del “Comune di Albenga” e “Scoprialbenga”. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti saranno ad accesso libero e gratuito.