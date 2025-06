Savona, l'Associazione Rossini chiude la sua stagione con tre appuntamenti

Si avvia alla conclusione la stagione '24/'25 dell'Associazione Rossini, con tre ultime iniziative in programma nel mese di giugno.

Giovedì 5 giugno, alle ore 17.00, presso la sala Stella Maris, si completerà il ciclo delle conferenze con la presentazione dell'ultimo libro scritto dal Maestro Marco Lombardi dal titolo "L'orecchio impossibile". Sarà presente e introdurrà l'autore, ben conosciuto e apprezzato da tutti i soci, sia come musicista che come saggista. Il testo, che sarà presentato in collaborazione con la libreria Feltrinelli, propone una riflessione sul concetto di tempo; l'autore indaga le strategie compositive che modellano il tempo. Nel corso della conferenza il Maestro Lombardi ricorrerà a numerosi esempi musicali da lui scelti. Al termine della conferenza seguirà un piccolo rinfresco.

Sempre nella sala Stella Maris, venerdì 6 giugno, alle ore 17.30, il grande ritorno di Marcella Crudeli. La celebre pianista romana eseguirà, insieme al Maestro Loris Orlando uno straordinario programma per pianoforte a quattro mani.

Verrà eseguito infatti l'integrale delle Danze Slave di A. Dvorak.

Infine, lunedì 9 giugno, sempre alle 17.30 e nella sala Stella Maris, spazio al concerto del duo pianistico Elena Buttiero e Anita Frumento, due artiste molto stimate dal pubblico e reduci da successi internazionali, che eseguiranno un piacevole e interessante programma-itinerario nella storia dell'opera lirica con trascrizioni da Mozart, Verdi, Rossini. Il concerto, organizzato d'intesa con l'Associazione Mozart, chiude lietamente la stagione concertistica della Rossini e sarà seguito da un rinfresco con scambio di auguri di buona estate e di arrivederci.