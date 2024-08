Nuovo supermercato a Carcare, Mirri replica a De Vecchi: "La commissione sarà convocata quando avremo elementi certi su cui ragionare"

"Che le ondate di calore facessero male già lo sapevamo, ma leggendo le odierne dichiarazioni del consigliere di minoranza De Vecchi in merito alla costruzione del nuovo supermercato di località Cirietta, ne abbiamo avuta la certezza. Non possiamo far altro che rispondere in maniera sarcastica all'ex sindaco perché, dopo esserci ripetuti più e più volte sulla vicenda, ormai sta sconfinando nel ridicolo". Così Rodolfo Mirri, sindaco di Carcare, in replica alle dichiarazioni del consigliere di minoranza Christian De Vecchi.

"Ribadiamo per l'ultima volta che la Commissione ad hoc per discutere sulle opere aggiuntive da realizzare con gli oneri di urbanizzazione sarà convocata quando avremo elementi certi su cui ragionare - prosegue il primo cittadino - Inoltre, nell'ultimo Consiglio comunale abbiano teso la mano all'opposizione, anzi, l'intero braccio, e l'ex sindaco lo sa benissimo, visto che era presente, chiedendogli di fornirci un loro elenco in merito a tali opere, perché, a differenza di quando lui e la sua maggioranza amministravano Carcare, e malamente, aggiungiamo, noi crediamo fortemente nella collaborazione tra gli schieramenti politici, visto che sono cose che riguardano l'intera cittadinanza, ma forse la memoria non è il suo forte oppure fa finta".

"Come non lo è la comunicazione all'interno del suo gruppo consiliare 'Insieme per Carcare' del quale fa parte, perché, se lo fosse, avrebbe appreso dal consigliere Bologna che in data 29 luglio si è svolta una Commissione ai lavori pubblici che riguardava il ritiro dell’articolo 38, nella quale abbiamo ragguagliato, anche se non era all’ordine del giorno, il membro di minoranza sugli ultimi sviluppi della questione - continua Mirri - In ogni caso, ma forse 5 anni da sindaco e altri 9 da assessore e vicesindaco non gli sono bastati per imparare i regolamenti comunali, è nel suo diritto chiedere formalmente la convocazione della suddetta Commissione, perché non lo fa? Concludiamo, ancora una volta, nel rimarcare la nostra contrarietà all'insediamento di un punto vendita della grande distribuzione sul nostro territorio comunale, ma quando tale posizione si contrappone con la restituzione di oltre 600 mila euro di oneri incassati e già spesi proprio da coloro che oggi tentano, senza riuscirci, di girare la frittata, l'unica cosa che possiamo fare è tentare di ottenere il più possibile dalla trattativa con la società costruttrice affinché il nostro paese possa avere quanti più benefici da una situazione che vede come unici responsabili gli ex amministratori comunali, nonché attuali oppositori".