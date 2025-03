Auto-infermieristica INDIA: un valore aggiunto per il sistema di emergenza-urgenza di Asl 2

L'auto-infermieristica "India", recentemente promossa da servizio sperimentale a servizio ordinario, si sta rivelando un elemento strategico nel sistema di emergenza-urgenza di Asl 2. Dall'inizio della sperimentazione, avvenuta nel novembre 2023, il mezzo è stato impiegato in oltre 800 interventi, garantendo un'assistenza tempestiva ed efficace alla comunità in diverse situazioni.

Circa il 20% degli interventi ha riguardato codici rossi, in particolare quando il mezzo si trovava più vicino al luogo dell'evento rispetto all'automedica, e si è potuto quindi anticipare la presa in carico dei pazienti. In queste circostanze, che possono riguardare interventi complessi come traumi con più pazienti coinvolti, l'infermiere a bordo è formato per operare in costante collegamento con il medico della centrale operativa e con il sanitario dell'automedica più vicina. Nel restante 80% dei casi, l'auto-infermieristica è intervenuta su codici gialli, contribuendo a rendere l'assistenza più capillare ed efficiente e alleggerendo il carico di interventi delle automediche, consentendo di riservarle ai casi più gravi.

Oltre all’attività di emergenza-urgenza, il mezzo ha supportato in alcune occasioni anche l’assistenza domiciliare territoriale, rafforzando il servizio sanitario a beneficio della collettività.

"Questa innovazione rappresenta un valore aggiunto per il nostro sistema e si è integrata perfettamente nella rete dell’emergenza-urgenza, rendendola ancora più efficace e vicina alle esigenze della popolazione" – dichiara Danilo Cimolato, direttore del servizio 118 di Asl 2. "Un sentito ringraziamento va a tutti i medici e infermieri del servizio 118, il cui impegno e dedizione hanno reso possibile questo importante progetto, con l'obiettivo comune di migliorare sempre di più l'assistenza alla cittadinanza".