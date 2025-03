Autoinfermieristica nelle aree interne, FpCisl : “Bene il progetto India, ora l'adeguato riconoscimento al personale del 118”

“Il progetto dell'auto infermieristica avviato a carattere sperimentale in Valbormida ha dimostrato tutto il suo valore aggiunto come ha giustamente evidenziato il Responsabile del servizio 118, Dottor Cimolato”.

Così i referenti territoriali di Fp Cisl Giovanni Oliveri e Andrea Torassa sul servizio dell'autoinfermieristica India per le aree interne, per il quale nei giorni scorsi la Giunta regionale ha annunciato la conferma e l'estensione.

“Questo grazie alle elevate competenze professionali del personale infermieristico del 118 coinvolto - dicono Oliveri e Torassa - che nel sistema di emergenza territoriale, da sempre, è da considerarsi un elemento di sicurezza per tutti i cittadini della Provincia di Savona . Ed è anche sulla base dei risultati positivi conseguiti in questa fase di sperimentazione che la Regione Liguria ha recentemente deliberato l'implementazione di questo servizio a tute le Aziende Sanitarie”.

“Tuttavia, le questioni correlate al personale impegnato in questo servizio che come Cisl Fp abbiamo posto, già all'atto dell'avvio della sperimentazione in Asl2 - proseguono - rimangono ancora in attesa di una risposta che, a maggior ragione alla luce della recente delibera Regionale, non può piu' essere rinviata. E riguardano la necessita' di un adeguato riconoscimento economico legato all'incarico di grande responsabilità svolto dal personale del 118 che richiede un elevato livello di competenza e capacità professionale”.

“Il conseguente adeguamento degli organici del servizio - concludono Oliveri e Torassa - che deve riguardare non solo la figura infermieristica ma anche quella degli autisti alla guida dei mezzi di soccorso avanzati Personale che come dimostrano i fatti, se adeguatamente formato, è un supporto utile e necessario al personale infermieristico che interviene sull' emergenza e che pertanto deve essere anch'esso valorizzato attraverso il riconoscimento della figura dell'autista soccorritore”.