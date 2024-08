Savona, il Comune firma il contratto con la Mate per la variante al Piano urbanistico comunale

È ufficiale, parte l'iter per la variante del Puc, il Piano urbanistico comunale. Alla procedura negoziata indetta dal Comune avevano partecipato due soggetti e ad aggiudicarsi l'incarico è stata la Società Cooperativa Mate di Bologna con la quale Palazzo Sisto ha firmato il contratto, il 12 agosto, per 108mila euro.

Le aree individuate quali distretti da riqualificare sono piazza del Popolo, dove la giunta Russo vorrebbe realizzare un pala eventi; mentre per gli Orti Folconi si parla di una Casa della salute, insieme ad Asl e Opere sociali. A Legino e lo stadio, per una futura cittadella universitaria e dello sport, per il quale il Comune ha firmato un Protocollo d’intesa con Campus, Diocesi e Fondazione Cima. C'è poi l'ex Centrale del latte, recentemente acquistata da Talea, dove si pensa a un parcheggio di cintura; l’area Mottura-Fontana e i compendi del fronte mare di Levante e del fronte mare di Ponente, questi due oggetto della coprogettazione insieme con l’Autorità di Sistema Portuale. La variante al Puc dovrà anche coordinarsi con il piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), in fase di elaborazione, il piano del verde e i progetti finanziati dal Pnrr.