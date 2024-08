Gino Rapa, nuovo incontro sulla lingua italiana: appuntamento a Caprauna

Continuano gli incontri sulla lingua italiana guidati dall’albenganese Gino Rapa, ex docente di liceo ed ora “vecchio insegnante di latino e greco” per i social, dove è seguito da migliaia di lettori e ascoltatori.

La chiave del successo è probabilmente il modo di porgere cultura e nozioni rendendo il prodotto, non sempre semplice, accessibile a tutti: “Sono un bravo divulgatore più che un dotto o un erudito” ama dire l’autore. I suoi libri, Testa di Rapa – Cime di Rapa – Cuore di Rapa, continuano a riscuotere interesse e successo e significativo è il fatto che tre “grandi” abbiano offerto le loro prefazioni: Fiorella Mannoia, Roberto Vecchioni, Antonio Albanese. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 17 agosto alle 16,45 a Caprauna, borgo piemontese noto per il grande mosaico e per (che coincidenza!) la rapa, presidio Slow Food.

Negli incontri estivi Gino Rapa ha intrattenuto centinaia di persone con racconti sulla lingua italiana utili e spesso divertenti, un vero e proprio spettacolo culturale accompagnato dalla musica di Marisa Fagnani o Pino Caratozzolo: “La partecipazione numerosa è davvero gratificante – ci dice- e con gioia ho incontrato spesso ragazzi giovani curiosi e interessati a questa lingua che parliamo ogni giorno, ma che conosciamo poco. Inoltre mi fa piacere ricordare che tutti i miei libri aiutano, tramite la Onlus Cicogna sprint, il reparto di Terapia Intensiva Neonatale del Gaslini di Genova”.

Dopo Caprauna ci sarà l’appuntamento conclusivo, almeno per il mese di Agosto, ad Albenga e poi chissà cosa avrà in programma il vulcanico Gino.