La notte bianca torna anche ad agosto, il 20 ecco "Celle Ligure per una notte"

Ritorna "Celle Ligure per una notte".

Dopo il successo dello scorso 23 luglio secondo appuntamento con la notte bianca a Celle martedì 20 agosto sul lungomare e nelle vie del centro dalle 18.30.

"Preparatevi per una notte all'insegna del gusto, dello shopping, della musica e del ballo! Un'esperienza unica dove street food, negozi aperti fino a tarda sera e ritmi coinvolgenti si uniscono per dar vita a un evento magico sotto le stelle - spiegano dal Comune - Non perdete l'occasione di vivere Celle Ligure in una serata indimenticabile".

"Secondo appuntamento con 'Celle Per una Notte' con lo street food proposto dalle attività e la proposta musicale proposta sia dal Comune che gestita dai commercianti. Ci siamo divisi le spese e c'è stata una grande collaboeazione tra l'amministrazione comunale e gli esercenti. Rispetto a luglio ci sarà una parte attrattiva per i bambini con il ludobus nella zona del molo e i gonfiabili" spiega il vicesindaco e assessore al turismo Francesco Sorrentino.

"L'idea quella è di crescere, fare una programmazione e strutturarla facendo eventi che siano ricorrenti - prosegue Sorrentino - vogliamo dare vita ad un calendario con gli eventi principali fissati. Come ad esempio Borgo Divino e abbiamo ricevuto richieste su manifestazioni che c'erano una volta come Acciugalonga e la Notte Viola. La Cena delle Rose è difficile riproporla perchè la gestione non è semplice, ma speriamo che con le due nuove Pro Loco si possa fare qualcosa. Vogliamo coinvolgere molto i privati, la parte commerciale nella formulazione di questo calendario è fondamentale".

La proposta musicale: dalle 19.00 Piazza Sisto IV Dj Otto; dalle 20.00 Piazza Costa "Swing Time", concerto a tempo di swing di Maria Grazia Scarzella; ore 20.00 Piazza del Popolo "The Blue Moon Monkeys", rock anni 50/60; dalle 22.00 terrazzino del Public "Les Trois Tetons"; dalle 22.30 alle 24.00 in via Boagno palco Bandiere "Disco Inferno", balli anni 70/80