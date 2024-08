Sampdoria, Pirlo non si nasconde: "Sappiamo a cosa andiamo incontro e qual è il nostro obiettivo"

Scatterà domani da Frosinone il campionato della Sampdoria di mister Andrea Pirlo. Alla vigilia della sfida, in programma alle 20.30 sul campo dei ciociari, in casa blucerchiata ecco le impressioni del tecnico che si appresta ad iniziare la seconda serie cadetta alla guida della compagine ligure: "Sappiamo a cosa andiamo incontro e qual è il nostro obiettivo". Parole semplici e chiare quelle dell'allenatore, che a proposito dell'esordio ha aggiunto: "È sempre meglio partire bene: è importante affrontare le partite con l'atteggiamento giusto, con lo stesso spirito messo in mostra col Como". Anche perché, ha ribadito il mister: "Tutti aspettano la Sampdoria".

Rispetto alla vittoria ai rigori in Coppa Italia di domenica scorsa contro il Como, nella formazione che scenderà in campo allo "Stirpe" non ci sarà Borini. In attacco, dunque, esordio dal primo minuto per Tutino: "Fabio ha preso una botta in partita che ha sentito nei giorni successivi - ha spiegato Pirlo a proposito dell'attaccante assente - Niente di grave, ma non è riuscito a smaltire l'ematoma. Tutino? Può giocare insieme a Coda, sicuramente non ha i novanta minuti ma finché ce la farà sarà in campo". Per il resto, l'undici titolare non si scosterà molto da quelli mostrati nelle recenti uscite.