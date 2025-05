Porta a Porta a Savona, “Invalida civile al 75%, abito al sesto piano: come faccio a portare i nuovi contenitori giù?”

Vorrei sapere, a proposito del nuovo metodo di raccolta differenziata a Savona, come posso fare a portare i nuovi contenitori a piano terra, considerando che abito in una mansarda al sesto piano e l'ascensore arriva fino al quinto piano.

Concludo che sono invalida civile al 75%, cammino con l'ausilio di un bastone, senza non muovo neanche un passo e quindi come li porto questi contenitori? Non sarebbe più logico portare giù solo i sacchetti facendo per bene la raccolta differenziata?

Grazie cittadina di Villapiana, Via Pisa.