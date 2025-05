Raccolta porta a porta: "Il problema è dovuto quasi esclusivamente alla pigrizia per non dire all' inciviltà di molti cittadini"

"In merito a questo annoso problema dei rifiuti, non ne farei una disputa tra varie amministrazioni ed orientamenti politici; il problema è dovuto quasi esclusivamente alla pigrizia per non dire all' inciviltà di molti cittadini, che, se non obbligati, con le buone o con le cattive, se ne sbattono allegramente. La colpa di tutti quelli che si sono succeduti all'amministrazione della città, è che non hanno mai nemmeno provato, a dissuadere questi comportamenti, un po' come con le deiezioni canine. Paura di perdere consensi? Ma nessuno pensa quanti ne guadagnerebbe, dalla maggioranza, per ora, ancora educata? Non se lo sono mai chiesto?

Certo non è semplice controllare e reprimere i comportamenti scorretti, ma almeno tentare.

Torno adesso da gettare l'umido, alzo il coperchio e cosa vedo? Un sacco pieni di contenitori di plastica, (il relativo bidone è a fianco di questo), non ho parole, che cavolo differenzio a fare? Perdo solo del tempo!

Vabbè, è uno sfogo, ma credo condiviso da molti savonesi".

Giovanni Ravera