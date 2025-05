Porta a Porta a Savona, da via Poggi: "Perché devastare l'estetica ed il decoro di questo piccolo gioiellino con decine di mastelli in fila indiana?"

Buongiorno, abito in Via Poggi, la splendida via che salendo perpendicolare a via dei Mille, porta verso la Villetta. Al culmine si erge il palazzo delle Rossello, ai lati 8 piccoli condomini primi '900 la incorniciano.

Sono tutti ben tenuti e decorati, ed ogni portone ha la sua Madonnina incastonata. Decine di turisti vengono a fotografare questa breva ma caratteristica via del centro di Savona. Ora mi spiegate perché devastare l'estetica ed il decoro di questo piccolo gioiellino con decine e decine di mastelli in fila indiana, in precario equilibrio visto la pendenza del 20% di questa via, su marciapiedi larghi 90cm, quando a poche decine di metri ci sono ben due isole ecologiche intelligenti? Aggiungo che questi palazzini sono prevalentemente abitati da anziani e che ogni mattina decine di mamme e bambini percorrono la via a piedi per raggiungere l'asilo delle Rossello e la scuola elementare e il passaggio, con i mastelli ancora da ritirare, sarà impossibile!