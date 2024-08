Maltempo, allagamenti a Savona e nel ponente: vigili del fuoco in azione

È stato un pomeriggio di intenso lavoro per i vigili del fuoco, impegnati a fronteggiare i numerosi disagi causati dal maltempo che ha colpito in particolare la costa.

Forti temporali si sono abbattuti soprattutto nella zona di Savona, provocando allagamenti diffusi e creando situazioni di pericolo che hanno richiesto l’intervento immediato delle squadre di soccorso.

Le precipitazioni hanno causato gravi disagi, in particolare in via Stalingrado, nella zona della rotonda presso il Centro Polifunzionale Le Officine (dove la strada è stata chiusa al traffico con la polizia locale sul posto), in corso Tardy & Benech nei pressi della rotatoria che conduce a via Stalingrado, e nel quartiere delle Fornaci. In breve tempo, la strada si è trasformata in un fiume, con l'acqua che ha invaso la carreggiata e reso la circolazione estremamente difficoltosa.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche su un tetto in via Nizza. Il traffico è rallentato a causa della presenza dell'autoscala.

Anche Spotorno è stata duramente colpita dal maltempo. Diversi allagamenti si sono verificati in varie zone del comune pontentino. Ad Albenga, la strada che collega Campochiesa a via del Cristo è stata invasa dall'acqua.

La Protezione civile e il personale della polizia locale sono invece impegnati a Finale Ligure, sulla via Aurelia, tra le gallerie Castelletto e San Donato.