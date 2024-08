Due frane in Lungomare Matteotti a Savona, disagi al traffico: prevista la riapertura in giornata (FOTO E VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 10.30: Sono in corso da parte di Anas le operazioni di messa in sicurezza. L'assessore regionale alla Protezione civile, che ieri ha seguito l'evolversi dell'allerta meteo dalla sala operativa della Protezione civile, è in contatto con Anas, intervenut​a sul posto con il proprio personale tecnico, deviando il traffico veicolare ​l​ungo la viabilità alternativa.

È stato ​pertanto assicurato il transito verso l'​ospedale San Paolo per i ​mezzi di soccorso, garantendo allo stesso tempo il presidio del movimento franoso più esteso. D​alle 7 di questa mattina, dopo accertamenti più approfonditi, sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e Anas prevede la riapertura al traffico in entrambi i sensi di marcia entro la giornata odierna.

---

Sono due le frane che si sono verificate nella serata di ieri in Lungomare Matteotti a Savona e una in particolare, quella più rilevante, sta creando più di un grattacapo alla viabilità in entrambe le direzioni.

Il cedimento principale si è verificato dopo la galleria Valloria in direzione capoluogo e da ieri sera la polizia locale ha disposto la chiusura del tratto con il traffico che viene deviato nella strada sottostante di fronte alla sede della Capitaneria di Porto.