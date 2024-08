Savona, Santi sugli allagamenti: "Qualcosa non ha funzionato, i tombini erano intasati"

"E' evidente che qualcosa non abbia funzionato e quel qualcosa sono i tombini che non sono stati puliti".

Piero Santi, consigliere comunale di opposizione, attacca l'amministrazione sugli allagamenti di ieri in occasione delle forti piogge.

"C'era una situazione particolare, con allerta arancione e critica – spiega Santi – e proprio perché era stata prevista si sarebbero dovuti pulire i tombini della città". Particolarmente difficile la situazione nell'Oltreletimbro, Fornaci e Legino.

"Non c'è stata sufficiente attenzione da parte dell'amministrazione – prosegue il consigliere di minoranza – con l'ordinaria manutenzione. Alcuni tombini erano intasati e non sono riusciti a scaricare l'acqua. In zone come corso Vittorio veneto, inoltre, erano anche pieni di sabbia delle mareggiate. Quando sono stati puliti l'acqua è defluita regolarmente".